배우 수현 '스쿠' 메이크업 화보 공개 "가을 립컬러 유행 예감"

[컬처&라이프부 최정화 기자] 배우 수현이 스쿠의 립 메이크업 화보를 공개했다.

컨템포러리 럭셔리 뷰티 브랜드 SUQQU(이하 ‘스쿠’)는 이번 메이크업 화보에서 수현과 함께 섬세하게 빛나는 피부 위에 윤기 있는 ‘오렌지 립’과 감각적인 ‘레드 립’ 메이크업을 선보였다. 특히, 뷰파인더를 응시하는 수현의 독보적인 눈빛과 맞물려 압도적인 고혹미를 완성했다.

화보에서 수현이 사용한 ‘컴포트 립 플루이드’는 색조장인 ‘스쿠’가 새롭게 선보이는 제품으로 고발색, 고선명, 고밀착에 놀랍도록 가벼운 텍스처가 특징인 립 메이크업 제품이다. 섬세하고 선명한 컬러에 촉촉한 윤기가 더해진 제품으로 새틴 느낌의 ‘글로우’와 소프트 벨벳 피니쉬의 ‘포그’ 등 두 가지 종류의 텍스처로 출시됐으며, 각 7가지 컬러로 만나볼 수 있다.

특히 반전 매력이 돋보였던 수현은 촉촉하게 빛나는 윤기의 오렌지 립 메이크업 컷에서는 가을 여신다운 세련된 매력을 선보였으며, 포근한 벨벳 텍스처의 레드 립 화보에서는 아련한 분위기를 연출했다. 마치 드라마 속 한 장면을 떠오르게 하는 눈빛과 신비로운 분위기로, 현장에 있던 스탭들의 극찬과 박수가 이어졌다는 후문이다.

사진=스쿠, 마르끌레르

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr