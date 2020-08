세화아이엠씨, 마스크 3종 美 FDA 허가 획득

[아시아경제 구은모 기자] 세화아이엠씨 세화아이엠씨 145210 | 코스피 증권정보 현재가 1,160 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,190 2020.08.25 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 세화아이엠씨, 벤텍스와 업무 협약…"신사업 진출"세화아이엠씨, 우즈벡 국영 타이어 제조 기업과 공급계약 체결[공시+]세화아이엠씨 “570억 증자…재무건전성 확보해 글로벌 리더 재탈환 목표” close 가 마스크 3종에 대한 미국 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 완료해 공급계약 체결에 속도를 내고 있다.

마스크 신사업을 본격화하고 있는 세화아이엠씨는 KF94, KF80, 비말마스크 등 마스크 3종에 대해 FDA의 허가를 획득했다고 25일 밝혔다. 이번 허가 획득으로 현재 논의 중인 마스크 공급 계약 체결이 가속화될 것이라고 회사 측은 설명했다.

회사 관계자는 “다시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염의 우려가 높아지고 있는 가운데 마스크 착용 의무화 행정명령이 각 지역으로 확대되고 사회적 거리두기 3단계 격상도 고려되고 있는 상황”이라며 “국내뿐만 아니라 해외에서도 지속적으로 마스크 소비가 늘어날 것으로 내다보고 있다”고 말했다.

회사 관계자는 “추진 중인 공급계약 수량을 준비하기 위해 총력을 다하고 있다”며 “현재 세화아이엠씨와 우성코퍼레이션이 협업해 공급할 수 있는 연간 수량은 약 100억장 정도로 향후 공급 수량을 높이기 위한 마스크 생산 라인 증축도 계획하고 있다”고 설명했다. 아울러 “오는 10월 내 유럽 CE 인증과 국내 식약처 등록도 마무리할 것”이라고 덧붙였다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr