스타 셰프의 요리, 집에서 배달로 즐긴다

띵동 '셰프의 딜리버리 위크' 시작, 강남·서초 레스토랑 8곳 참여

[아시아경제 김철현 기자] 배달 애플리케이션(앱) '띵동'이 미쉐린 스타 셰프의 레스토랑 요리를 가정으로 배달한다. 띵동의 운영사 허니비즈(대표 윤문진)는 내달 8일까지 2주간 강남, 서초 지역 미쉐린 스타 셰프들의 레스토랑 메뉴를 배달로 만나는 '셰프의 딜리버리 위크'를 시작한다고 25일 밝혔다.

이는 미식 매거진 '바앤다이닝'이 기획하고, 띵동이 주문중개 및 배달을 맡았다. 특별한 날을 기념하고 싶지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 외식을 삼가는 추세를 반영했다.

'셰프의 딜리버리 위크'는 원하는 장소에서 안전하고 손쉽게 스타 셰프의 요리를 즐길 수 있도록 한다. 참여 레스토랑은 이준 셰프 '도우룸', 김은희 셰프 '더그린테이블', 정호석 셰프 '씨네드쉐프 압구정', 김봉수 셰프 '도마', 황용택 셰프 '강정이 넘치는 집', 장정수 셰프 '정식당', 강민구 셰프 '밍글스', 임기학 셰프 '레스쁘아뒤이부' 등 총 8곳이다.

요리를 배달 시키면 해당 음식의 조리 모습과 상세 메뉴와 셰프 소개 등이 담긴 5분 내외의 동영상이 제공된다. 집에서 스타 셰프의 설명을 들으며 요리를 즐길 수 있다. 송효찬 허니비즈 최고운영책임자(COO)는 "띵동은 배달 안 되는 유명 맛집, 레스토랑 요리를 연결하는 서비스로 시작했다. 유명 셰프 요리도 품질을 최대한 유지하면서 신속하게 배달하는 시스템을 갖췄다"며 "이번을 계기로 고급 레스토랑 입점도 늘릴 것"이라고 했다.

