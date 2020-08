[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 션이 아이들에게 떡볶이를 만들어주며 다정한 아빠의 모습을 자랑했다.

션은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "오늘은 치팅데이. 나도 떡볶이도 먹을 줄 안다고요~ 비가 와서 집에서 떡볶이 해먹기 딱 좋은날! #치유떡볶이"라는 글과 여러 장의 사진을 올렸다.

이어 "내가 만들면 같이 먹어도 괜찮겠지? 비 오는 날, 아빠는 요리사!"라고 덧붙였다.

션과 아이들이 여유로운 시간을 보내고 있는 집은 럭셔리한 인테리어로 눈길을 끌었다.

한편, 션은 지난 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하 2남 2녀를 두고 있다.

