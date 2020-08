골든구스 '빈티지 미니백', 버켄스탁 X 스투시, 몽클레르 X 컨버스[스타일新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷골든구스가 스타 로고를 포인트 한 빈티지한 미니백 '20 FW 시즌 스타백'을 선보인다. ▷버켓스탁과 스투시가 만나 보스톤을 재해석한 '뉴 클래식 코드'를 공개했다. ▷몽클레르가 컨버스와 함께 척 70을 출시한다.

편안함과 도시적인 디자인의 골든구스 스타백

이탈리아 브랜드 골든구스 (GOLDEN GOOSE)가 편안하면서도 도시적인 디자인의 20 F/W 시즌 스타백 (STAR BAG)을 출시했다.

빈티지한 카메라 백에서 영감을 받은 스타백은 최고급 가죽을 사용했으며 핸드 메이드로 제작됐다. 아르헨티나로 떠나는 여행에서 영감을 받은 20 F/W 시즌 스타백은 부에노스 아이레스에서 가장 상징적인 건물 중 하나인 카사 로사다 (Casa Rosada)의 핑크 색조를 메인 컬러로 버건디, 베리 등의 컬러 베리에이션 및 레오파드 프린트, 스와로브스키 디테일을 더한 제품도 함께 선보였다.

데일리 백으로 활용하기 좋은 스타백은 컬러의 조합 및 소재의 믹스매치 등을 통해 솔리드 컬러 (monochrome), 라미네이트 (laminated), 포니 가죽 (pony skin), 스포츠 (sport), 이브닝 시리즈 (evening series) 등 다양한 라인으로 구성됐다.

2 가지의 보스턴 모델로 만나보는 버켄스탁과 스투시의 콜라보레이션

버켄스탁과 스투시의 콜라보레이션 '뉴 클래식 (new classic)'

캐주얼 웨어의 새로움을 제안하는 스투시가 이번엔 버켄스탁의 보스턴을 가지고 유니섹스의 제품을 선보인다. 보스턴 모델은 기존의 예술을 비롯해 실용적인 룩에서 영감을 받는 고객층들이 선호하는 모델인 동시에 버켄스탁의 아이코닉한 모델 중 하나이다.

버켄스탁과 스투시 이 2개의 코드가 만나, 2020년 여름 ‘뉴 클래식(new classic) 코드’를 보여준다. 본(Bone), 엔트러사이트(Anthracite) 이 2가지 모델의 전면부는 각기 다른 컬러의 코듀로이로 덮혀있으며, 인체공학적으로 디자인된 풋베드, 같은 컬러의 스웨이드로 되어있는 벨트 디테일, 측면에는 8-ball과 크라운의 스투시 로고까지 완벽한 디테일을 자랑한다. 그리고 남부 캘리포니아의 푸르른 모습이 캠페인에 더해지며, 스투시만의 감성을 선사한다.

몽클레르가 소개하는 '7 몽클레르 프래그먼트 + 컨버스 척 70'

몽클레르가 컨버스와 함께 척 70을 출시한다.

몽클레르 지니어스 2020 프로젝트의 일환으로, 7 몽클레르 프래그먼트와 컨버스가 함께하는 첫 번째 협업이다.

섬세하게 재해석된 척 70 협업 모델은 블랙 앤 화이트 컬러 블록과 스티치 디테일이 특징이다. 또 몽클레르, 프라그먼트 디자인, 컨버스 척 테일러를 상징하는 로고가 특별함을 더한다.

7 몽클레르 프래그먼트 + 컨버스 척 70은 다음 달 1일부터 몽클레르 서울 플래그십 스토어를 포함한 일부 백화점 입점, 부티크에서 만나볼 수 있으며, 3일부터는 다수의 판매처에서 발매된다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr