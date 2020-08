[아시아경제 배경환 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확진된 전주지법 부장판사와 접촉한 법원 직원이 모두 음성을 받았다

24일 전북도와 전주지법에 따르면 A 부장판사의 밀접 접촉자로 분류된 법원 직원 등 17명의 코로나19 검사 결과, 모두 음성으로 확인됐다. 하지만 이들은 2주간 격리되며, 추후 해제시점에 다시 2차 검사를 받는다.

한편 A 부장판사는 지난 21일 코로나19에 확진됐다. 15~16일 서울과 경기도를 방문하고 임시공휴일인 17일은 대전 자택에서 머물렀으며 19일 오후 오한과 발열 등 증세를 보였다.

이후 전주지법은 각 재판부에 9월 4일까지 휴정을 권고했으며 직원들은 교대 근무하고 있다.

