[포토] 구충곤 화순군수, 화순초·하니움 선별진료소 현장 점검

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 구충곤 전남 화순군수가 24일 화순초등학교와 하니움문화체육센터에 설치된 코로나19 선별진료소 현장을 점검했다.

군은 화순초 교사 확진(광주 282번)을 통보받고 화순초등학교에 워킹스루 선별진료소, 하니움문화체육센터에 드라이브스루 선별진료소를 설치해 접촉자와 재학생, 교직원 등의 검진을 진행하고 있다.

