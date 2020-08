[아시아경제 오주연 기자] 제이에스코퍼레이션 제이에스코퍼레이션 194370 | 코스피 증권정보 현재가 7,450 전일대비 560 등락률 +8.13% 거래량 884,691 전일가 6,890 2020.08.24 11:25 장중(20분지연) 관련기사 제이에스코퍼레이션, 3분기 영업익 19억원…전년대비 6% 감소[클릭 e종목]"제이에스코퍼, 연중 최대 성수기 도래…재평가 기대"제이에스코퍼레이션, 2분기 영업익 48억… 전년比 167%↑ close 은 타법인 인수 자금 및 운영 자금을 위해 단기차입금이 200억원 증가했다고 24일 공시했다. 이에 따라 단기차입금 합계는 기존 550억원에서 750억원으로 늘었다.

