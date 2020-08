[특징주] 코로나19 재확산에 디지털 뉴딜까지… 인프라웨어 등 클라우드 관련주↑

[아시아경제 장효원 기자] 정부가 추진하는 디지털 뉴딜 사업이 이달 중 사업자를 선정하고 내달부터 본격화된다. 여기에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산까지 우려되며 디지털 뉴딜의 핵심 인프라인 클라우드 소프트웨어(SW) 관련주가 상승세다.

24일 오전 11시15분 기준 인프라웨어 인프라웨어 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 75 등락률 +5.60% 거래량 588,738 전일가 1,340 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 인프라웨어, 비대면 사업 기대감에↑… 한국판 뉴딜에 160조 투자인프라웨어 자회사 아이앤브이게임즈, 신규 게임 ‘아이들프린세스’ 대만 정식 출시인프라웨어, 정보보호관리체계 인증 획득…"국내 최고 수준 보안 입증" close 는 전 거래일 대비 5.97% 오른 1420원에 거래되고 있다. 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 17,550 전일대비 1,050 등락률 +6.36% 거래량 518,700 전일가 16,500 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 한글과컴퓨터, 2Q 영업익 274억원…전년比 112%↑한컴, 2Q 영업이익 274억…역대 최고 분기 실적 달성한컴-네이버, 경남교육청 '미래형 교수학습 지원시스템' 구축 close , 파이오링크 파이오링크 170790 | 코스닥 증권정보 현재가 12,900 전일대비 1,000 등락률 +8.40% 거래량 68,348 전일가 11,900 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 파이오링크, 통신장비 테마 상승세에 5.26% ↑[공시+] 파이오링크, 1분기 영업익 전년比 934%↑[클릭 e종목]“파이오링크, 일본시장 성장성 가속화될 것” close , 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 1,100 등락률 +1.11% 거래량 60,659 전일가 99,400 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 더존비즈온, 2Q 영업익 176억…전년比 16.5%↑외국인, 2주 연속 '팔자'…코스닥은 매수세 지속문재인 대통령, 디지털뉴딜 첫 현장 행보 '더존비즈온' 방문 close , 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 19,700 전일대비 600 등락률 +3.14% 거래량 70,083 전일가 19,100 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"다우기술, 자체 사업의 성장 기업가치 레벨업"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정5월 7일 코스피, 0.15p 내린 1928.61 마감(0.01%↓) close , 케이아이엔엑스 케이아이엔엑스 093320 | 코스닥 증권정보 현재가 72,200 전일대비 8,600 등락률 +13.52% 거래량 340,982 전일가 63,600 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-29일케아이엔엑스, 187억원 규모 자기주식 처분[클릭 e종목]"케이아이엔엑스, 비대면 문화 확산 수혜" close 등도 강세다.

디지털 뉴딜을 위한 정부 클라우드 정책은 크게 2가지로 요약된다. 공공 클라우드 플래그 프로젝트와 행정, 공공기관 정보시스템 클라우드 전면 전환 사업이다. 이에 국내 클라우드 기업들이 디지털 뉴딜 사업에 공격적 행보를 보이고 있다.

인프라웨어는 재택근무, 원격근무 등 비대면 협업이 가능한 오피스 SW '폴라리스 오피스'를 기반으로 자체 협업툴 플랫폼 구축에 주력하고 있다. 폴라리스 오피스는 코로나19로 비대면 업무가 증가하며 지난 5월 글로벌 가입자 수 1억명을 돌파했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr