[클릭 e종목]"SK하이닉스, 현 주가 악재 50% 이상 반영된 수준"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 24일 SK하이닉스에 대해 현 주가는 악재의 50% 이상이 반영된 것으로 보인다며 악재 반영이 주가 반등의 최상위 조건이라 생각하는 투자자들은 매수를 고려해 볼 수 있는 때라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "SK하이닉스의 경우 최근 화웨이 제재조치 강화와 데이터센터 수요 부진을 계기로 PC DRAM 현물가격이 급락해 역설적으로 반등을 기대할 수 있다는 점에서 긍정적"이라고 평가했다.

주머니에서 꺼낼 수 있는 최선의 투자포인트는 악재가 반영된 것이 될 수 있다는 설명이다. 특히 연내 반등의 3가지 조건으로 볼 수 있는 미국 대선 전후의 미중 무역갈등 바닥 통과, DRAM 현물가격 하락 중단, SK하이닉스 하반기 실적 컨센서스 하향 조정 완료 가운데 절반이 충족됐다는 분석이다.

김경민 연구원은 "화웨이 제재조치가 확대됐고, DRAM 현물가격이 역사적 최하단 수준까지 하락했다"며 "악재 반영이 주가 반등의 최상위 조건이라 생각하는 투자자들이라면 SK하이닉스를 채워도 부담이 없을 것으로 전망된다"고 강조했다.

