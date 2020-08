황정민X이정재×박정민 '다만 악' 400만 관객 돌파…배우 3人 감사인사

[아시아경제 박희은 인턴기자] 영화 '다만 악에서 구하소서(홍원찬 감독)'가 개봉 18일째 400만 관객을 돌파했다. 이에 황정민, 이정재, 박정민 3인의 배우는 감사 인사를 전했다.

22일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, '다만 악에서 구하소서'는 이날 오후 1시30분 기준 누적 관객수 400만 관객을 돌파했다. 이는 '남산의 부장들'이 400만 관객을 돌파한 2월1일 이후 204일만의 기록이다.

특히 개봉 18일째 400만 관객을 돌파한 흥행 속도는 황정민, 이정재가 함께 출연한 전작 '신세계'(2013, 468만 명)의 개봉 26일째 돌파와 '아저씨'(2010, 617만 명)의 개봉 24일째 보다 빠른 속도다.

'다만 악에서 구하소서'의 주역들도 400만 관객 돌파 소식에 감사 인사를 전했다. 황정민은 촬영 중인 요르단에서 감사 인사를 보냈고 이정재, 박정민 또한 스케줄 틈틈이 특별 영상을 촬영해 전달했다.

황정민은 "진심으로 감사드린다는 말씀 꼭 전해드리고 싶다"며 감사 인사와 함께 요르단 현지의 풍경을 보냈다.

이정재는 "400만 관객 여러분들이 봐주셨습니다. 너무 감사드린다"고 전했다.

박정민은 "관객 여러분 덕분에 이렇게 영화가 사랑도 받고 극장에서 계속 상영을 할 수 있게 된 것 같다. 진심으로 영광이고 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한편 '다만 악에서 구하소서'는 마지막 청부살인 미션 때문에 새로운 사건에 휘말리게 되는 인남(황정민)과 그를 쫓는 무자비한 추격자 레이(이정재)의 처절한 추격과 사투를 그린 하드보일드 추격액션 영화다.

