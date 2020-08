경북도, 일자리창출 65곳 '사회적기업' 추가 선정 … 인건비 지원

9월1일부터 398명 지원…올해 지원 대상 155개 기업 869명으로 늘어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 '2020년 제2차 사회적기업 일자리창출사업'에 참여할 도내 사회적기업 65곳을 선정했다고 23일 밝혔다.

경북도는 20일 일자리창출사업 심사위원회를 열고 신청기업 67곳을 대상으로 사회적가치, 고용성과, 사업내용의 우수성 및 사업주체의 견실성 등을 심사한 결과 65개 사회적기업에 398명을 지원하기로 최종 확정했다.

사회적기업 일자리창출사업은 예비 사회적기업과 고용노동부 인증 사회적기업을 대상으로 최저임금 수준의 인건비와 사업주부담 사회보험료 일부를 지원하는 프로젝트다.

예비 사회적기업은 지정기간 3년 이내 최대 2년간, 인증 사회적기업은 일자리창출사업 지원개시일로부터 5년이내 최대 3년간 지원연차에 따라 사업비를 차등(예비 50~70%, 인증 30~60%) 지원받게 된다. 취약계층을 고용하면 20% 추가지원을 받을 수 있다. 기준단가(8시간 기준)는 197만4030원(최저임금 179만5310원 + 사업주 부담 사회보험료 17만8720원)이다.

이번에 일자리창출사업에 최종 선정된 기업은 신규 33곳(140명), 하반기 약정이 종료되는 재심사 대상 32곳(258명) 총 65개 기업이다. 오는 9월 1일부터 1년간 사업비를 지원받게 된다.

이로써 올해 '사회적기업 일자리창출사업'에는 1차 공모를 통해 선정된 기업을 포함해 총 155개 기업에서 869명을 지원받게 됐다.

현재 경북도내 사회적기업은 예비사회적기업 140곳을 포함해 모두 324곳이다. 서울, 경기에 이어 전국 세 번째로 많으며 종사자와 매출액이 꾸준히 증가하는 등 양적·질적 성장추세에 있다는 게 경북도의 설명이다. 종사자 수는 지난 2017년 2513명에서 2018년 기준 2847명으로 334명(13.3%) 늘었고, 매출액은 같은 기간 2391억원에서 3071억으로 680억원(28.5%)늘었다.

김호진 경북도 일자리경제실장은 "사회적기업은 인간 중심의 사회적 가치 실현을 통해 따뜻하고 행복한 사회를 구현하고 지역경제의 든든한 한 축을 담당하고 있다"면서 "사회적기업의 지속성장을 위해 다양한 정책을 발굴하고 지원하는데 최선을 다하겠다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr