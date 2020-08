말리 쿠데타 진정 위한 사절단 파견..."쿠데타군과 헌정복귀 협상 나설 것"

[아시아경제 이현우 기자] 앞서 군사 쿠데타가 발생한 말리의 정정불안 사태 해소를 위해 서아프리카경제공동체(ECOWAS)의 고위급 사절단이 말리에 도착했다. 이들은 쿠데타군 고위 지도층과 만나 즉각적인 헌정복귀 등을 논의할 예정이지만 반군이 민심을 등에 업고 거사를 일으켰다 주장 중이라 협상이 난항을 거칠 것으로 예상된다.

AP통신에 따르면 22일(현지시간) 말리와 서아프리카 15개국이 가담한 지역공동체인 ECOWAS의 사절단이 이날 말리 수도 바마코에 도착했다. 굿럭 조나단 전 나이지리아 대통령이 이끄는 ECOWAS 사절단은 쿠데타군 실권자를 자처한 아시미 고이타 등 지휘부와 만나 즉각적인 헌정 복귀 등을 논의할 예정이다. 조나단 전 대통령은 이날 오후 바마코 공항에 내린 직후 트위터를 통해 "우리는 말리 쿠데타의 이해당사자들과 지속적인 평화에 도달할 때까지 계속해서 관여할 것"이라고 말했다.

하지만 반군은 자신들의 행위가 쿠데타가 아닌 민심에 따른 거사임을 강조하고 있어 협상이 쉽지 않을 전망이다. 전날 바마코에서는 시민 수천명이 운집해 반란군의 이브라힘 부바카르 케이타 대통령 축출을 축하했다. 앞서 케이타 대통령은 반군에 구금된 상태에서 자신의 사임을 발표하고 국회와 정부 해산을 선언했다.

ECOWAS는 일제히 쿠데타를 규탄한 국제사회의 여론을 이용해 군사정부를 압박할 것으로 예상된다. ECOWAS는 서아프리카 연합군까지 대기 상태에 놓고 말리 반군과 협의가 결렬될 경우도 대비하고 있는 것으로 알려졌다.

