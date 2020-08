트럼프 "FDA 내 반정부 세력들이 백신개발 지연시켜"...음모론에 불지펴

[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 식품의약국(FDA) 내 반정부집단이 존재하며 이들이 자신의 재집권을 막기 위해 일부러 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)백신개발 실험을 지연시키고 있다는 내용의 트윗을 게재했다. 해당 내용은 일부 극우단체에서 퍼뜨리고 있는 음모론으로 알려졌다. 민주당에서는 대통령이 할 발언이 아니라며 비난했다.

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 자신의 트위터 계정에 "FDA 내 '딥스테이트'들은 제약회사들이 백신과 치료제를 테스트하기 위해 실험자를 확보하는 것을 어렵게 만들고 있다"는 내용의 글을 게재했다. FDA가 자신의 재선에 타격을 주기위해 백신 개발 실험을 지연시키고 있다는 것이다. 그러나 트럼프 대통령은 FDA 내 딥스테이트의 존재나, 이들이 고의로 백신 개발을 지연시키고 있다는 증거를 따로 제시하진 않았다.

딥스테이트는 미국 내 극우집단인 '큐어넌(QAnon)'이 즐겨 쓰는 단어로 미국 정부 내부의 기득권 세력을 일컫는 말이다. 큐어넌에 다르면 딥스테이트는 민주당과 연결된 조직이며, 인신매매한 아동의 피를 마시는 악마숭배 의식까지 치른다는 근거없는 음모론을 주장하고 있다. 이들은 트럼프 대통령을 딥스테이트로부터 미국을 구할 구세주로 간주하고 있다. 트럼프 대통령은 앞서 지난 19일에도 큐어넌에 대해 "나라를 사랑한다"며 두둔하기도했다.

민주당 소속인 낸시 펠로시 하원의장은 이날 기자회견에서 "대통령으로서는 매우 위험한 발언"이라며 FDA와 관련한 트럼프 대통령의 트윗을 비판했다.

