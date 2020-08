'한다다' 김보연 "이민정은 절대 안돼"...이상엽 "당분간 엄마 안보고 싶다"

[아시아경제 강혜수 기자] 22일 오후 방송된 KBS2 '한 번 다녀왔습니다'에서 이상엽이 김보연과 절연을 선언했다.

이날 윤규진(이상엽)은 최윤정(김보연)이 송나희(이미정)를 찾아간 사실을 언급하며, "자식들을 위해 제발 변해달라"고 애원한다.

송나희를 더 걱정하는 윤규진에 최윤정이 "안 변하면 어쩔거냐. 잘하면 부모 자식 연도 끊자고 하겠다"고 분노한다. 이에 윤규진이 "마음 같아선 그러고 싶다"고 말하자 최윤정은 윤규진의 뺨을 때린다.

최윤정은 "부모 자식간의 연을 끊고 싶어? 네 입에서 어떻게 그런 얘기가 나와"라며 울먹거린다. 그 와중에 들어온 윤재석(이상이)는 "정말 그랬냐"며 윤규진에게 물어본다.

계속해서 최윤정은 "그래 끊자. 난 목에 칼이 들어와도 걔는 못 받아 들이겠으니까 부모 자식 연 끊고 보지 말고 살. 그렇게 하자 이 망할 놈아!"라고 오열한다.

그러자 윤규진도 "잘됐네. 나 당분간 안보고 싶어 정말로"라고 말한 뒤 집을 뜬다. 윤규진의 말에 최윤정은 그 자리에서 쓰러진다.

엄마를 달래고 나서 윤재석은 윤규진에게 "엄마에게 가서 빌자 얼른"이라며 팔을 잡아 끈다. 하지만 윤규진은 "과한 애정이 자식과 본인에게 독이 된다는 걸 알려드려야 한다"며 "이러지 않으면 엄마 절대 안 변한다"고 못박았다.

KBS2 드라마 '한 번 다녀왔습니다'는 매주 토일 오후 7시 55분에 방송된다.

