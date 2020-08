사랑제일교회 관련 코로나19 확진자 누적 796명…"21개 시설로 n차 전파"

[아시아경제 김유리 기자] 서울 성북구 사랑제일교회를 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하는 가운데 비수도권에서도 감염 사례가 늘고 있다.

중앙방역대책본부(방대본)는 22일 낮 12시 기준 사랑제일교회와 관련해 64명이 추가로 확진 판정을 받아 누적 확진자가 796명이라고 밝혔다. 지역별로는 수도권이 747명, 비수도권이 49명이다.

다른 종교시설과 직장 등을 통해 'n차 전파'도 이어지고 있다. 방대본은 서울 노원구 안디옥교회, 서울 서대문구 세브란스병원, 경기 양평시 양평사랑데이케어센터 등 21곳에서 추가 전파로 인한 감염자가 총 108명으로 늘었다고 밝혔다. 방대본은 현재 추가 전파를 막기 위해 감염자가 나온 어린이집, 학교, 의료기관 등 168곳에 대해 역학조사를 진행하고 있다.

지난 15일 서울 광화문에서 열린 대규모 집회와 관련해서는 33명이 더 늘어 지금까지 총 104명이 확진됐다. 이들은 사랑제일교회와 관련성이 확인되지 않은 집회 참가자들이다.

수도권에서도 확진자가 잇따라 나오고 있다. 서울 성북구 극단 '산'과 관련해 9명이 신규 확진돼 총 26명이 확진됐다. 서울 영등포구 여의도순복음교회에선 8명이 추가 확진돼 총 28명이 확진됐다. 경기 용인시 우리제일교회와 관련해서는 2명이 늘어나 현재까지 총 176명이 확진 판정을 받았다.

경기도 스타벅스 파주야당역점 사례에선 2명이 추가돼 총 60명이 양성판정을 받았다. 서울 영등포구 현대커머셜 강서지점(대구 수성구 일가족) 관련해선 4명이 추가돼 누적 확진자가 24명으로 증가했다. 서울 강남구 골드트레인(양평군 단체모임)에선 2명이 새로 확진돼 총 90명이 양성 판정을 받았다.

비수도권에서도 확진자가 늘었다. 강원 원주시 체육시설과 관련해서는 자가격리 중인 8명이 추가로 확진돼 현재까지 총 18명이 확진됐다. 충남 천안시 동남구 소재 동산교회에서는 접촉자 조사 중 3명이 추가 확진돼 총 11명이, 부산 사상구 지인모임 사례에서는 2명이 추가돼 총 11명이, 전북 익산시 일가족 관련해서는 총 10명이 확진 판정을 받았다.

