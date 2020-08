초아, AOA 탈퇴 3년만에 복귀…그레이트엠 엔터와 새출발

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 AOA 출신 초아가 신생 엔터테인먼트와 전속계약을 맺고, 연예계에 복귀한다는 소식을 알렸다.

소속사 그레이트엠 엔터테인먼트는 21일 "초아가 최근 당사와 전속계약을 체결했다. 다양한 매력을 가진 초아와 함께 할 수 있게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

이어 "초아의 새 출발에 많은 관심과 응원을 부탁드린다. 앞으로 다양한 초아의 활동에 아낌없는 지원을 하겠다"고 덧붙였다.

앞서 2012년 AOA 멤버로 데뷔한 초아는 뛰어난 가창력으로 활동했을 뿐만 아니라 다양한 예능프로그램에서도 밝은 캐릭터로 인기를 끌었다. 그러다 2017년 6월 건강 악화 등의 이유로 팀을 탈퇴했다.

그러나 최근 '그놈이 그놈이다' OST 참여 소식을 통해 복귀에 대한 기대감을 높였으며, 뒤이어 새 소속사와 전속 계약 소식을 통해 공식적인 복귀를 알렸다.

초아는 소속사를 통해 "잊지 않고 기다려주신 팬 분들께 진심으로 감사드리고 그 진심을 담아 활동하겠다"고 밝혔다.

그레이트엠의 김영선 대표는 FNC 엔터테인먼트 상무 출신으로 "초아를 직접 발굴 및 기획했던 인연을 바탕으로 앞으로 초아와 함께 할 활동이 기대된다"고 전했다.

