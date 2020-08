코로나19 재유행 탓…넷플릭스 "제작진 안전 최우선 고려"

넷플릭스에서 제작하는 작품들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행으로 촬영을 중단했다. 드라마 ‘오징어게임’, ‘지금 우리 학교는’ 등이다. 넷플릭스 측은 21일 “국민 안전을 위한 정부 권고사안과 제작진의 안전을 위해 모든 콘텐츠 제작 일정을 당분간 중단한다”고 전했다. “제작 진행에 영향이 있겠으나 창작자와 제작진의 안전을 최우선으로 고려해 재개를 결정하겠다”고 했다.

