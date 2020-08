8월 유로존 종합 PMI 51.6…예상치 55 밑돌아

경기 회복세 주춤…서비스업 타격 커

[아시아경제 이민우 기자] 유럽연합(EU) 내 유로화 사용 19개 회원국(유로존)의 8월 종합 구매관리자지수(PMI)가 예상치를 크게 밑돈 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 위축된 기업활동 회복이 예상보다 더딘 것으로 풀이된다.

21일 블룸버그에 따르면 시장조사업체 IHS 마킷이 발표한 유로존 8월 종합 PMI는 51.6으로 집계됐다. 예상치 55.0은 물론 전달 54.9보다도 밑도는 수준이다.

PMI는 매월 기업의 구매담당자에게 신규 주문, 생산, 재고, 고용 등에 대한 설문조사를 실시해 집계된다. 제조업, 서비스업 등에서 기업의 경기 동향을 파악할 수 있는 지표다. 통상 50 이상이면 경기 확장, 이하면 경기 위축을 뜻한다.

세부적으로 제조업 PMI와 서비스 PMI도 예상치를 밑돌았다. 제조업 PMI는 51.8로 예상치 52.7보다 낮았지만 전달 51.8과 비슷한 수준이었다. 반면 서비스 PMI의 경우 50.1로 이전치 54.7, 예상치 54.5를 크게 하회했다.

