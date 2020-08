제17회 에너지의 날 ‘불을 끄고 별을 켜다’ 행사 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 제17회 에너지의 날 행사를 오는 22일 산정녹지공원 야외무대 일원에서 오후 5시 30분부터 9시 10분까지 행사가 진행된다고 21일 밝혔다.

전국의 환경단체들은 지난 2004년 전기소비 증가율을 줄이고자 전국적인 불 끄기 행사를 진행한 것을 계기로 매년 8월 22일을 에너지의 날로 정하고, 전국 5분 동시 소등(오후 9시∼9시 5분), 에어컨 온도 2도 올리기(오후 2시∼3시, 1시간) 행사를 전국적으로 동시에 개최하고 있다.

올해 에너지의 날 목포 행사는 목포YMCA 주관으로 ‘제17회 에너지의 날, 불을 끄고 별을 켜다’라는 주제로 17개 단체의 18개 나눔 장터 프로그램, 별빛문화축제, 전국 동시 5분 소등행사 등 다채로운 프로그램으로 시민들과 함께할 계획이다.

이번 제17회 에너지의 날 행사를 주관하고 있는 목포해양대학교(총장 박성현) 한원희 교수(해사대학 기관시스템공학부)는 “폭우와 폭염 등 이상기후 현상에 인류가 대처하기 위해서는 에너지의 소비를 줄이고 자연으로 돌아가는 것이 가장 확실한 방법이다”며 “전국 동시 소등 5분, 냉방 온도 2도 올리기 행사에 적극적으로 참여해 주실 것”을 당부했다.

