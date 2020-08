"외부 불순분자들 짓" 전광훈 또 '바이러스 테러설' 주장

"교회 코로나19 대응 잘해 와…테러 사건"

강연재 변호사 "서울시·방역당국 교회 무단침입…책임 묻겠다"

[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 서울 성북구 사랑제일교회의 전광훈 담임목사가 연일 '외부 바이러스 테러'설을 주장하고 나섰다.

전 목사는 21일 자신의 유튜브 채널 '너알아TV'에서 성명서를 내고 "사랑제일교회에서 대량의 바이러스 감염사태가 있기 직전, 5명 정도 제보자로부터 '바이러스 테러가 교회 안에 숨어들어온다'는 제보를 받았다"며 "제보를 들었을 때 '아무리 악한 공산주의자나 주사파라도 그런 짓을 할 수 있겠느냐'고 생각해 관심을 갖지 않았지만, 막상 이번 사건이 터지자 외부 불순분자들의 테러 사건이라는 것을 느끼게 됐다"고 주장했다.

그러면서 "사랑제일교회는 올해 초 코로나19 발생 이후 손 씻기나 집회 전 발열 체크, 마스크 착용 등 방역수칙을 철저히 지키며 선제적으로 대응해 왔다"며 "대체 왜 사랑제일교회에서 이런 일이 발생한 것인지 고민해 왔다"고 했다.

전 목사는 이날 자신이 자가격리 수칙을 위반하거나, 교회 측이 방역당국에 협조하지 않았다는 의혹에 대해서도 사실이 아니라고 주장했다.

그는 "지난 15일 광화문에서 오후 3시께 약 5분 동안 연설을 했는데 자가격리 통보를 받은 시간은 오후 6시였다"라며 "사랑제일교회는 10년 전 명단까지 제출하며 보건소가 감동을 받을 정도로 잘 협조하고 있다"고 해명했다.

전 목사 측은 이날 사랑제일교회 앞에서 열린 기자회견에서 서울시와 방역당국의 현장조사에 대한 법적 대응을 예고하기도 했다.

전 목사의 변호인인 강연재 변호사는 전 목사의 입장문을 대독하면서 "서울시로부터 역학조사 협조요청 공문을 현장에서 받아봤는데 역학조사 대상이 아니었다"라며 "하지만 서울시는 막무가내로 교회 진압이 필요하다고 요구했고, 경찰은 무고한 시민을 끌어내며 진입을 시도했다"고 말했다.

이어 "당시 현장을 지휘한 서울시 공무원과 이를 지시한 서정협 서울시장 권한대행을 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반으로 고소하고, 교회 불법점거에 대해서도 사유재산 침해 등으로 형사상 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

한편 전 목사는 앞서 지난 15일에도 '바이러스 테러 음모론'을 주장한 바 있다. 전 목사는 이날 광화문에서 열린 '8·15 광복절 문재인 정부 규탄 집회'에 참여, 연단에 올라 "오늘 저를 이 자리에 못 나오게 하려고 바이러스 균을 우리 교회에 갖다 부어버렸다"고 언급했다.

또 이 자리에서 전 목사는 "구청에서 우리 교회를 찾아와 나를 격리대상으로 정했다고 통보했다"며 "나는 이렇게 멀쩡하고 열도 없는데"라고 말해 자가격리 수칙을 위반했다는 의혹이 불거지기도 했다.

한편 사랑제일교회 관련 코로나19 누적 확진자 수는 21일 기준 739명을 기록해 전날(20일)보다 63명 증가했다. 국내 신규 확진자 수는 324명을 기록, 지난 14일부터 8일째 세자릿수를 넘어섰다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr