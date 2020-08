[아시아경제 금보령 기자] 김여정 북한 노동당 제1부부장 등이 위임통치를 하고 있다는 소식에 21일 방산주 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 8,400 전일대비 1,310 등락률 +18.48% 거래량 20,412,615 전일가 7,090 2020.08.21 09:42 장중(20분지연) 관련기사 빅텍, 외국인 4만 8000주 순매수… 주가 0.55%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 이 장 초반 급등했다.

이날 오전 9시15분 빅텍 주가는 전장 대비 22%(1560원) 상승한 8650원이었다.

하루 전인 20일 국가정보원은 국회에서 열린 정보위원회 비공개 업무보고에서 김정은 북한 국무위원장이 동생인 김여정 북한 노동당 제1부부장 등 측근들에게 위임통치를 하고 있다고 밝힌 바 있다.

