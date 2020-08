[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 멕아이씨에스=72억 규모 토지·건물 양수 결정

◆ 이노와이즈=공개경쟁입찰 M&A 공고

◆ 크리스에프앤씨=에스씨인베스트에 296억 대여 결정

◆ 필로시스헬스케어=10억 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆ 유신=경기 수원 부동산 449억에 양도 결정

◆ 청담러닝=67억 규모 자사주 처분 결정

◆ 데일리블록체인=19억 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆ EMW=법원, 류병훈 전 대표이사 2심 항소 기각

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr