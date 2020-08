광주시의회, 제14차 코로나19 비상대책회의 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 20일 의회 차원의 대응방안을 모색하기 위한 제14차 ‘광주시의회 코로나19 비상대책회의’를 개최했다고 밝혔다.

김용집 의장의 주재 하에 진행된 이번 대책회의에서는 최근 여러 경로로 지역감염 확산세가 커지고 있어 이에 대한 광주시와 시 교육청의 대응사항 청취와 의원들의 지역주민 여론 공유 및 논의, 시방역대책본부에 대한 의원요구사항 제안 등이 이뤄졌다.

김용집 의장은 “코로나 위기상황이 6개월 이상 지속으로 공직자들의 육체·정신적 피로감이 계속 누적되고 있어 매우 염려스럽다”며 “시민의 생명과 지역사회의 안전을 위해 앞으로도 최선을 다해주실 것을 부탁드린다. 의회는 앞으로도 집행부와 긴밀하게 협력해나가겠다”고 강조했다.

한편 광주시의회는 지난 2월부터 ‘코로나19 대응 비상대책본부’를 운영해오고 있으며 집행부가 방역활동에 집중할 수 있도록 의회 회기의 탄력적인 조정, 지역 내 방역체계 강화와 경제 활성화를 위한 ‘코로나19 긴급 추가경정예산안’ 의결 등 신종 감염증 위기상황의 대응을 위한 의정활동을 적극적으로 전개하고 있다.

