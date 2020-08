김종인 "코로나 재확산으로 양극화 더 커질 것…지방 더 어려워져"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산으로 양극화가 더 커질 수 있다고 우려했다.

김 위원장은 20일 통합당 혁신 아젠다 포럼 '분열과 절망을 딛고 미래로'에서 축사를 통해 "코로나19의 두 번째 확산이 경제에 미치는 파급이 적지 않다"며 이같이 말했다.

그는 "그 중 제일 염려되는 것은 심각하게 퍼진 양극화 현상이 또 크게 벌어지지 않나 그런 염려"라며 "안 그래도 높은 빈곤률의 대한민국이 빈곤율 증가한다면 사회가 안정되지 못한 상황에서 한국의 민주주의가 정상적으로 지켜질지 회의적"이라고 말했다.

김 위원장은 "지방도시 경제상황이 수도권에 비해 더욱더 어려운 것 같다"며 "사실 이 정부는 부동산 정치 하나 제대로 수립 못해가지고서 거기에 몰두하느라고 다른 정책적인 소위 생각을 별다른 여유가 없는 것 같다"고 지적하기도 했다.

통합당의 쇄신도 요구했다. 김 위원장은 "지방에서 통합당에 대해 뭐 물어보면 '당신네들 이야기하는 게 그럴듯한데 과연 신뢰할 수 있겠는가, 믿음이 잘 안간다' 이런 이야기를 한다"며 "우리가 한 번 국민에게 거의 배신의 역사를 가졌기 때문에 그런 소리를 할 수밖에 없고, 이번만큼은 통합당이 집권할 수 있는 능력을 보여야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr