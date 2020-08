[아시아경제 박지환 기자] 삼강엠앤티는 조달청과 20년 노후대체 200톤급 경비정 4척 건조에 대한 공급계약을 맺었다고 20일 공시했다.

확정 계약금액은 531억2800만원이다. 이는 지난해 매출액 대비 13.82%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr