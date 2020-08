[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 19일 표고인(대표 김성희)으로부터 건표고버섯 농축액 300상자(2250만원 상당)를 전달받았다고 밝혔다.

전달받은 건표고버섯 농축액은 신내1동 주민센터를 통해 지역 내 복지사각지대 및 저소득 어르신 등 상대적으로 바이러스에 취약한 구민에게 전달될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 아름다운 나눔을 실천해준 표고인에 감사드린다”며 “이번 표고인의 기부활동이 귀감이 돼 지역 내 나눔문화가 확산됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

