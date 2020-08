[오늘날씨]전국 펄펄 끓는 무더위…대구 38도

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 전국에 폭염특보가 발효돼 무더운 가운데 습도까지 높아 체감온도는 35도 안팎을 나타내겠다.

기상청에 따르면 이날 대부분 지역의 낮 기온이 33도 이상 오르면서 무더위가 이어지겠다.

강원 영동 중북부의 경우 오후부터 밤사이 5mm 미만의 적은 비가 내릴 것으로 예보됐다.

지역별로 보면 아침 최저기온은 Δ서울 24도 Δ인천 23도 Δ춘천 23도 Δ강릉 25도 Δ대전 24도 Δ대구 25도 Δ부산 25도 Δ전주 24도 Δ광주 24도 Δ제주 26도 등이다.

낮 최고기온은 Δ서울 34도 Δ인천 32도 Δ춘천 33도 Δ강릉 28도 Δ대전 35도 Δ대구 38도 Δ부산 32도 Δ전주 34도 Δ광주 34도 Δ제주 33도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 서울, 경기남부, 충북, 부산은 '나쁨'을 나타내고 그 밖의 지역은 '보통' 수준이겠다.

기상청은 "오전 0시부터 아침 9시까지 경기동부와 강원영서, 일부 남부내륙, 서해안, 남해안에는 가시거리가 200m 내외의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 그 밖의 일부 내륙에도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의하기 바란다"고 밝혔다.

