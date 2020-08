대전서 광화문 집회 참석한 50대 2명 확진(상보)

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 서울 광화문 집회에 참석했던 대전 시민 2명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

19일 대전시에 따르면 이날 중구 목동에 거주하는 A(#175·50대) 씨와 서구 갈마동에 거주하는 B(#176·50대) 씨가 나란히 코로나19 확진 판정을 받았다.

이들 확진자는 광복절이었던 지난 15일 서울 광화문 집회에 참석한 것으로 조사됐다.

A씨는 집회 참석 후 18일 무증상으로 진단검사를 받아 이튿날 확진 판정을 받았다. 시와 방역당국은 A씨의 배우자와 자녀 1명을 밀접접촉자(동거 가족)로 분류해 진단검사를 진행했다. 현재 자녀는 진단검사 결과 음성 판정을 받았고 배우자의 결과는 아직 나오지 않은 상황이다.

B씨는 18일 기침 등 증상발현으로 선별진료소를 찾아 진단검사를 받은 후 이튿날 최종 확진 판정됐다. B씨는 지난 8일~17일 서울에서 체류(15일 집회 참석)한 후 18일 대전으로 돌아왔으며 곧장 진단검사를 받아 동거가족(배우자 및 자녀 2명)과의 접촉은 없었던 것으로 파악된다.

시와 방역당국은 이들 확진자의 이동 동선 등을 역학조사 하고 파악된 동선을 시청 홈페이지에 공개한다는 계획이다.

