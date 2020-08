마켓컬리, 추석 선물 50% 할인 등 '얼리버드 기획전' 진행

[아시아경제 차민영 기자] 마켓컬리가 다가오는 한가위를 40여일 앞두고 ‘추석 얼리버드’ 기획전을 오는 31일까지 진행한다고 19일 밝혔다.

마켓컬리 선물세트는 총 670여가지로 그중 얼리버드로 450여개 상품을 최대 50% 할인 판매한다. 정육, 수산, 과일, 건강식품, 다과, 생활 등 다양한 카테고리 상품들을 준비했으며 3만원, 5만원, 10만원, 20만원, 30만원, 50만원 등 각 예산에 맞출 수 있는 상품들로 구성했다. 컬리 추천 상품은 엘그로 와규 MB4+ 등심 채끝 세트, 삼다원 녹 -녹용고 환, 닥터올가 x 컬리 기획세트다.

더불어 선물세트에 적용되는 할인 쿠폰 4종을 제공한다. ▲3만원 이상 구매 시 5% 할인(최대 3천원) ▲7만원 이상 구매 시 4000원 ▲15만원 구매 시 1만원 ▲30만원 이상 구매 시 2만원 할인해준다. 단 컬리 자체 기획상품 및 기획 특가 상품에는 쿠폰이 적용되지 않는다.

추가 적립금 스티커가 부착된 상품에는 최대 7% 추가 적립금을 제공하는 페이백 이벤트도 함께 진행한다. 오는 31일까지 구매한 상품에 적용하며 적립금은 내달 4일 일괄 지급한다. 적립금은 할인금액을 제외한 최종 결제금액을 기준으로 적용하며 예약 상품의 경우 10월 8일에 일괄 지급한다. 선물세트도 적립금 혜택은 일반 상품과 동일하게 적용한다.

아울러 마켓컬리는 원하는 날짜에 수령할 수 있도록 미리 주문하는 예약 배송 서비스도 운영한다. 예약 상품 수령일은 추석 연휴 전 주인 내달 23일부터 28일까지로 수령일 4일 전 오후 11시까지는 상품 주문과 취소, 배송지 변경을 마감해야 한다. 24일은 오후 7시까지다. 예약배송은 샛별 배송이 아닌 낮 배·/택배 배송만 가능하다. 예약 배송이 아닌 주문 바로 다음 날 배송받는 내일 배송 서비스는 샛별 배송의 경우, 추석 연휴 전날인 9월 29일 화요일 오후 11시까지, 택배 배송 지역의 경우. 25일 금요일 오후 8시까지 주문할 수 있다.

한편, 50만원 이상의 대량 주문 고객은 전화 주문이 가능하다. 전화뿐 아니라 PC, 모바일 등에서도 대량 주문을 할 수 있어 고객의 편의성을 높였다. 대량 주문을 한 회원은 각 회원의 등급에 맞는 러버스 적립금에 추가 적립금 7%를 더해 최대 14%의 적립금을 혜택도 제공한다. 주소지당 결제금액이 4만원 이상인 경우, 별도 배송비 없이 여러 주소지에 배송할 수 있는 서비스도 운영한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr