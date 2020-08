현대엔지니어링, 내달 '힐스테이트 지금 디포레' 분양 예정

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링은 다음 달 경기 남양주시 다산신도시 지금지구 일대에 주거복합단지 '힐스테이트 지금 디포레'를 분양할 예정이라고 18일 밝혔다.

힐스테이트 지금 디포레는 경기 남양주시 다산동 6192-1(지금지구 상업 2BL) 일원에 지하 4층~지상 10층, 47~58㎡(전용면적) 총 840실 규모의 오피스텔(지상 4~10층)과 단지 내 상업시설 '힐스 에비뉴 지금 디포레(지하 1층~지상 3층)'로 구성된 대형복합시설이다. 오피스텔은 면적별로 ▲55~58㎡A 98실 ▲47~53㎡B 728실 ▲55㎡C 14실로 구성될 예정이다.

분양 관계자는 "최근 강도 높은 부동산 규제 대부분이 아파트 시장을 겨냥한 반면 수익형 부동산은 비교적 규제 영향이 덜해 오피스텔·상가로 구성된 이번 단지는 더욱 각광받을 전망"이라며 "청약통장, 자금조달 계획서가 필요하지 않으며 대출규제도 받지 않는다"고 설명했다.

단지가 들어서는 다산신도시 일대는 1만6800여가구가 거주해 수도권 동북부 최대 거점도시로 거듭나고 있다. 단지는 그 중에서도 중심상업지구 내 중심지에 들어선다. 시청·법원·경찰서 등 공공기관들이 단지를 둘러싸는 형태로 들어서고 있어 더욱 기대감이 높다는 설명이다. 현재 남양주시청 제2청사, 의정부지방법원(남양주시법원), 남양주교육지원청 등이 위치해 있으며 추가로 의정부지방검찰청(남양주지청), 의정부지방법원(남양주지원) 등도 공사가 한창 진행 중이다.

단지에서 도보 8분 거리에 경의중앙선 도농역이 위치했다. 청량리까지 20분, 잠실·강남까지는 30분 대로 도달 가능하다. 공덕, 디지털미디어시티(DMC) 등 주요 업무지구로도 환승 없이 도달할 수 있다. 경춘로, 북부간선도로를 이용하면 서울을 비롯한 근교 지역에 도달할 수 있다. GTX-B노선(2022년 착공예정) 개통 시 도농역에서 서울역까지 30분 내 진입이 가능해질 것으로 전망됐다.

현대프리미엄아울렛 남양주점(2020년 11월 오픈예정), 롯데백화점(구리점), 이마트(다산점), 구리농수산물도매시장 등 대형편의시설과도 가깝다. 양정초, 도농중, 동화중, 동화고, 남양주체육문화센터 등도 도보권에 위치해있다.

현대엔지니어링은 단지 내부에 지역 내 희소성 높은 투룸 평면과 다락 및 테라스 설계(일부호실 적용)로 공간 활용도를 높였다고 설명했다.

견본주택은 서울 중랑구 망우로 330에 마련됐다.

