서울 경찰관 확진자 6명으로 늘어… 혜화 4명·광진 1명·관악 1명

[아시아경제 송승윤 기자] 서울 일선 경찰서에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 경찰관이 6명으로 늘었다.

17일 경찰에 따르면 혜화경찰서 강력계 소속 경찰관 A씨는 이날 오전 확진 판정을 받았다. A씨와 같은 공간에 근무한 강력계 소속 경찰관 B씨도 이날 코로나19 양성 판정을 받았다.

이로써 혜화경찰서 소속 경찰관 중 코로나19 확진자는 네 명으로 늘었다. 앞서 지난 15일과 16일 혜화경찰서 소속 경찰관 2명이 각각 확진 판정을 받은 바 있다.

혜화경찰서는 현재 A씨와 같은 공간에 근무한 경찰관 34명이 코로나19 검사를 받고 자가격리 중이라고 설명했다. 혜화경찰서는 전 청사에 방역 조치를 하고 외부인 출입을 제한하고 있다.

이외에 광진경찰서와 관악경찰서에서도 각각 소속 경찰관 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 해당 경찰서들은 확진 판정을 받은 경찰관과 같은 공간에 근무한 경찰관들을 자가격리 조치하고 코로나19 검사를 받도록 했다.

