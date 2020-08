"전염력 10배 더 강해…백신 효과 없을지도" 말레이서 코로나19 변종 발견

말레이시아 코로나19 집중 발병 지역 두곳서 발견

[아시아경제 임주형 기자] 말레이시아에서 기존 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)보다 전염력이 10배 더 강한 변종 바이러스가 발견됐다는 보도가 나왔다.

16일(현지시간) '일간 더스타' 등 말레이시아 현지 언론에 따르면 누르 히샴 압둘라 말레이시아 보건총괄국장은 이날 시바강가 등 코로나19 집중 발병 지역 두 곳에서 4건의 코로나19 바이러스 돌연변이가 발견됐다고 밝혔다.

돌연변이를 발견한 말레이시아 의학연구소 연구진은 해당 바이러스를 'D614G'로 명명했다. 이 바이러스는 인도와 필리핀 등에서 입국한 이들에게서 지난달 처음 발견됐으며, 현재 추가 검사가 진행 중이다.

압둘라 총괄국장은 이에 대해 "변종은 중국 우한에서 발견된 바이러스보다 전염력이 10배 가량 강하기 때문에 슈퍼전파자에 의해 쉽게 옮겨질 수 있다"며 "변종으로 인해 기존 백신 연구가 불완전해지거나 효과가 없게 될 수도 있다"고 설명했다.

전염력이 더 높은 것으로 추정되는 코로나19 바이러스 돌연변이가 발견된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달에는 생명과학 저널인 '셀(Cell)'에서 전파 속도가 빠른 변종 'G614' 바이러스가 유럽 미국 등에서 'D614'라고 불리는 바이러스를 거의 대체했다는 연구 결과가 나오기도 했다.

당시 다국적 연구진은 해당 논문에서 이 변종 바이러스가 코나 비강, 목 에서 더욱 빨리 증식해 전파 속도가 기존보다 3~9배 높다고 주장했다.

다만 이후 영국에서 코로나19 입원환자 1000명을 분석한 결과, 변종 바이러스에 감염됐다고 해서 상태가 더욱 심각하지는 않은 것으로 나타났다.

한편 말레이시아에서는 16일까지 9200명의 코로나19 누적 확진자가 발생했다. 이날 신규 확진자 수는 25명이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr