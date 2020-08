은평구 사랑제일교인 2명 코로나 추가 확진

은평 86번 확진자(대조동 거주)는 서북병원 이송... 은평 87번 확진자(불광2동 거주) 서울보라매병원 이송

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 코로나19 추가 확진자 2명이 발생했다고 밝혔다.

은평 86번 확진자(대조동)는 16일 은평구 보건소 선별진료소를 방문, 검사를 해 17일 오전 8시 경 확진판정을 받아 12시 경에 서북병원으로 이송됐다.

은평 87번 확진자(불광2동)는 16일 은평구 보건소 선별진료소를 방문, 검사를 해 17일 오전 8시30분경 확진판정을 받아 오후 3시30분경 서울보라매병원으로 이송됐다.

현재 확진자 자택은 방역을 완료한 상태이며 추후 역학조사 결과가 나오는대로 세부 이동동선을 은평구청 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.

김미경 은평구청장은 “종교모임 발, 음식점 발, 체육시설 발 등을 통해 코로나19의 확산이 진행되고 있어 매우 우려스럽다”며 “실내에서도 마스크 착용을 철저히 해 주고 개인 위생관리에 신경 써주기 바란다”고 당부했다.

