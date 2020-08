[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코스나인 코스나인 082660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,230 전일대비 30 등락률 -2.38% 거래량 190,101 전일가 1,260 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =20억 규모 전환사채 발행 결정

◆ 에스디시스템 에스디시스템 121890 | 코스닥 증권정보 현재가 739 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 739 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 세중 세중 039310 | 코스닥 증권정보 현재가 2,710 전일대비 15 등락률 -0.55% 거래량 409,546 전일가 2,725 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =상장적격성 실질심사 사유 발생

◆ 퓨전 퓨전 195440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,075 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,075 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 이노와이즈 이노와이즈 086250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,405 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,405 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =대구지법, M&A 매각주관사 선정 허가

◆ 에이치엔티 에이치엔티 176440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,920 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,920 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 레드로버 레드로버 060300 | 코스닥 증권정보 현재가 610 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 610 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =최대주주 등 대상 40억 규모 유상증자

◆ 슈펙스비앤피 슈펙스비앤피 058530 | 코스닥 증권정보 현재가 167 전일대비 3 등락률 -1.76% 거래량 3,490,446 전일가 170 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =거래소, 관리종목 사유 발생… 거래정지

◆ 센트럴바이오 센트럴바이오 051980 | 코스닥 증권정보 현재가 695 전일대비 3 등락률 -0.43% 거래량 286,180 전일가 698 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =바른테크놀로지 주식 1000만주 60억에 매각

◆ 시큐브 시큐브 131090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,775 전일대비 10 등락률 -0.56% 거래량 413,170 전일가 1,785 2020.08.14 15:30 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 현진소재 현진소재 053660 | 코스닥 증권정보 현재가 400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 400 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

◆ 아이엠텍 아이엠텍 226350 | 코스닥 증권정보 현재가 214 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 214 2020.08.14 00:00 장중(20분지연) close =반기보고서 감사의견 '의견거절’

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr