'허난설헌의 시를 발레로' 국립발레단 '허난설헌-수월경화' 공연

국립발레단 솔리스트 강효형 안무…오는 21~23일 예술의전당 CJ토월극장에서

[아시아경제 박병희 기자] 국립발레단은 오는 21~23일 예술의전당 CJ토월극장에서 솔리스트 강효형의 안무작 '허난설헌-수월경화(水月鏡花)'를 공연한다.

'허난설헌-수월경화(水月鏡花)'는 조선 중기의 천재 여류 시인 허난설헌(1563~1589)의 시를 발레로 형상화한 작품으로 2017년 초연했다. 허날설헌은 여성의 재능을 인정받기 어려웠던 조선 중기에 자신의 신념을 빼어난 글 솜씨로 풀어내 당대 문인들의 극찬을 받았던 천재 여류시인이다.

강효형은 허난설헌이 남긴 많은 시들 중 '감우(感遇)'와 '몽유광상산(夢遊廣桑山)'에 등장하는 잎, 새, 난초, 바다, 부용꽃 등 다양한 소재를 무용수의 움직임으로 형상화해 허난설헌의 삶과 아름답고 주옥 같은 시를 섬세한 감성으로 무대 위에 풀어냈다. 국립발레단 수석무용수 박슬기와 신승원 시인(허난설헌) 역을 맡아 강인하고 아름다운 춤을 선보일 예정이다.

수월경화(水月鏡花)는 '물에 비친 달, 거울에 비친 꽃', 즉 눈으로 볼 수는 있으나 만질 수 없다는 뜻을 가진 사자성어다. 강효형은 '허난설헌의 시의 정취가 너무 훌륭해 이루 표현할 수 없다'란 의미를 담고자 수월경화를 작품의 부제로 선택했다.

강효형은 "발레에 한국적인 아름다움을 접목시켜 새로운 느낌을 만들어 내는 것을 가장 중요하게 생각한 부분"이라며 "한국적인 소재를 사용하지만 동서양을 막론하고 모든 관객들이 우리만의 독특한 아름다움에 매료될 수 있는 작품을 만들고자 노력했다"고 밝혔다.

'허난설헌-수월경화' 중 특히 '난'과 '바다'는 역동적이고 강렬한 군무가 인상적인 장면이다. 난은 여자 무용수들이 마치 병풍 앞에서 글을 써내려 가는 듯한 모습을 표현했으며 바다는 허난설헌의 고향인 강릉 앞바다의 파도를 보고 영감을 얻어 안무한 장면이다. 쓸쓸한 음악과 어우러지는 '부용꽃' 안무는 스물일곱 어린 나이에 삶을 마감한 허난설헌의 안타까운 삶을 시들어가는 꽃에 빗대어 표현했다.

이번 공연이 2017년 초연과 가장 다른 점은 무용수들의 춤과 함께 국악 라이브를 감상할 수 있다는 점이다. 이번 공연에는 거문고 연주자 김준영이 음악감독으로 참여한다. 김준영 음악감독은 연주에도 직접 참여해 가야금 거장 고(故) 황병기 명인의 '춘설', '하마단', '침향무' 등을 연주할 예정이다. 또 '술대'라고 하는 대나무 막대로 붓 늘림에 비유되는 연주법을 사용해 자신이 작곡한 '말없이 고이?!'도 들려줄 예정이다.

'허난설헌-수월경화(水月鏡花)'는 2017년 초연 이후 같은해 6월 콜롬비아 보고타 마요르 극장에서 공연하며 국립발레단의 첫 중남미 공연 작품이 됐으며 이어 9월 캐나다 토론토와 수도 오타와에서도 초청 공연을 하며 한국의 아름다움을 세계에 알렸다.

