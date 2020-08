[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제5회 대한민국 방방곡곡 여행박람회가 ‘여행, 일상이 되다’라는 주제로 지난 13일부터 나흘간 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열렸다. 함평군은 함평엑스포공원, 자연생태공원, 함평나비쌀 등이 전시된 전남 함평군 홍보관을 운영해 호응을 얻었다.

