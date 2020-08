[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 16일 오후 8시 3분께 광주광역시 남구 주월동 한 아파트에서 화재가 발생했다.

불은 출동한 119 소방대에 의해 14분만에 완전히 진화됐지만 소방서 추산 950여만 원의 재산피해가 발생했다. 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

소방과 경찰은 거주인이 방 안에서 옷가지에 불을 붙여 방화한 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr