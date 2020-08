코로나19 확진 ‘0’에서 하루 2명 발생…부산 기장군 비상

2명 모두 부산기계공고 캠프 참석한 재학생

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군에 코로나19 확진자 1명이 추가로 발생해 17일 기장군 확진자는 총 2명으로 늘었다.

국내 코로나19 전파 후 단 한명도 지역내 감염이 없는 ‘청정 기장군’에 이날 하루 2명의 확진자가 발생해 기장군에 비상이 걸렸다.

이날 확진된 2명 모두 해운대 부산기계공고 재학생으로 부산기계공고 공감기술 캠프에서 감염된 것으로 밝혀졌다.

17일 기장군에 따르면 기장군 2번째 확진자인 A군은 지난 12일 해운대보건소에서 1차 검사 결과 음성 판정을 받고, 13일 자택에서 자가격리 중 15일 아침 기침과 목 통증 등으로 기장군보건소에서 2차 검사를 받았다.

A군은 17일 오전 11시께 최종 양성 판정을 받고, 오후 1시 기장군보건소 구급차로 부산의료원으로 이송돼 입원했다.

현재 밀접접촉자인 가족 3명은 검사를 진행 중에 있으며, 기숙사에서 접촉한 친구 2명은 검사결과 음성으로 판정받았다.

기장군은 오전 11시 20분 군수 주재로 관계 부서간 긴급 대책회의를 열어 긴급 방역 대책을 논의했다. 오규석 기장군수는 12시 추가 확진자가 발생한 현장을 찾아 출입구와 계단, 엘리베이터 등 주변지역 방역을 지휘했다.

기장군은 하루에 2명의 확진자가 발생하는 등 연이은 확진자 발생을 매우 심각한 상황으로 보고 지역사회 확산 방지에 총력을 기울이는 등 사회적 거리두기 3단계 대응책을 전개하고 있다.

