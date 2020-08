강남인강 1344개 영단어 10시간 완성 강의

중고등 핵심 영단어집 ‘능률보카 어원편’ 이미지 학습 … 24일까지 ‘완강’ 이벤트 진행

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균) 인터넷수능방송(이하 강남인강)이 지난 5일부터 1344개 영어단어를 쉽게 암기 가능한 ‘초고속 능률보카 어원편-10시간 완성’ 강의를 제공 중이다.

이번 강좌는 어휘 부문 베스트셀러인 ‘능률보카 어원편’에 수록된 중고등 핵심 영단어 1344개 뜻을 이미지화 해 학습자의 이해도와 흥미를 높였다.

퀴즈를 통한 반복학습으로 암기효과도 극대화시켰다.

아울러 강남인강은 강좌 수강생을 대상으로 ‘완강’ 이벤트도 진행하고 있다. 오는 24일까지 강좌의 진도율 90%이상 달성과 수강후기를 작성한 학습자를 선정해 문화상품권 등을 증정한다.

자세한 사항은 강남인강 홈페이지와 고객센터로 문의할 수 있다.

강남인강은 지난 6월부터 강사가 직접 뽑은 중고등부 강의 핵심내용을 추려 10분 내외로 제작한 ‘원픽(ONE PICK)’ 강좌를 제공하고 있다.

이미화 교육지원과장은 “어려운 시기일수록 함께하고, 배려하고 존중하는 미미위 정신의 실천이 필요한 때”라며 “코로나19로 학습량이 부족한 학생들을 위해 적은 시간으로 최대 학습효과를 낼 수 있는 강남인강만의 맞춤형 콘텐츠와 프로그램 마련에 힘쓰겠다”고 말했다.

