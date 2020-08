코로나 신규확진 197명중 지역발생 188명…교회 통한 감염 지속

서울 90명·경기 70명·부산-인천-광주 각 7명·충남 4명·충북 3명 등

[아시아경제 장세희 기자]수도권에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)이 확산되면서 신규 확진자 수가 200명대에 육박했다. 지난 14일부터 나흘 연속 세자릿수를 기록했다.

특히 서울 성북구 사랑제일교회와 경기 용인시 우리제일교회 등 수도권 교회 감염이 지속되고 있다. 또 서울 금 투자 전문기업, 경기도 파주 스타벅스, 부산 일가족 등 산발적 감염도 곳곳에서 나타나 이후 추가 감염이 이어질 전망이다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 197명 늘어 누적 1만5515명이라고 밝혔다.

신규 확진자 197명의 감염경로를 보면 해외유입 9명을 제외한 188명이 지역발생 감염자다.

지역발생 확진자를 지역별로 보면 서울 89명, 경기 67명 등 이들 두 지역에서만 156명이 나왔다. 그 밖에는 부산·인천·광주 각 7명, 충남 3명, 대전·충북 각 2명, 대구·강원·전북·경북 각 1명 등이다.

수도권의 경우 교회를 중심으로 확진자가 가파르게 증가하고 있다.

방역당국에 따르면 전날 낮 12시 기준으로 서울 사랑제일교회 관련 확진자는 100명 이상 늘어나면서 누적 249명이 됐다. 국내 집단감염 사례 가운데 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 대구교회(5214명), 서울 이태원 클럽(277명)에 이어 3번째 규모다.

경기 용인 우리제일교회에서도 교인과 접촉자 21명이 추가로 양성판정을 받아 지금까지 총 126명의 환자가 나왔고, 서울 양천구 되새김교회에서도 3명이 추가돼 누적 확진자는 7명으로 증가했다.

이 밖에 경기도 양평군 마을모임, 스타벅스 파주야당역점, 경기도 용인과 부산의 고등학교, 광주 노래홀 등 곳곳에서 감염 전파 사례가 이어졌다.

해외유입 확진자는 9명으로, 이 중 2명은 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 7명은 경기(3명), 서울·충북·충남·경북(각 1명)지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 90명, 경기 70명, 인천 7명 등 수도권에서만 167명이 나와 신규 확진자 전체의 84.8%를 차지했다. 전국적으로 12개 시·도에서 확진자가 나왔다.

한편 사망자는 늘지 않아 누적 305명을 유지했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr