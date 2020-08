박진회 씨티은행장 3연임 안한다

2연임 후 자진해 3연임 안 하기로

[아시아경제 김민영 기자] 오는 10월 임기가 끝나는 박진회 한국씨티은행장이 3연임을 포기할 것으로 알려졌다.

17일 금융권에 따르면 박 행장은 이달 말 행장직, 오는 10월에는 이사회 의장직에서 사퇴한다는 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 박 행장은 한미은행과 씨티은행의 합병으로 2004년 출범한 한국씨티은행의 두 번째 은행장이다. 2014년 취임한 이후 2017년 연임에 성공했다. 현재의 임기는 오는 10월27일까지다.

한국씨티은행은 18일 이사회에서 은행장 직무대행을 선임할 예정이다. 이후 임원추천위원회를 가동 세 번째 은행장을 선임하게 된다.

박 행장은 지난 6년간 점포 축소 등 한국씨티은행의 체질 개선을 성공적으로 진행했다는 평가를 받는다. 줄어드는 이자수익을 만회하기 위해 고객 자산관리(WM) 수수료 등 비이자수익을 크게 늘렸다. 한국씨티은행은 2017년 영업점을 70% 넘게 폐쇄하는 대신 거점 WM센터를 둬 고객을 유치했다. 133개이던 점포를 43개까지 줄이는 대수술이었다. 최근 금융권에 불고 있는 비대면(언택트) 영업을 선도한 셈이다.

일각에선 올 상반기 부진한 실적을 낸 것이 1957년생으로 만 63세인 박 행장의 비교적 이른 용퇴 결정에 영향을 미친 것 아니냐는 말이 나온다. 한국씨티은행의 올 상반기 순이익은 900억원으로 지난해 같은 기간(1696억원) 보다 46.9% 급락했다. 올 2분기 순이익은 303억원으로 전년 동기(769억원) 대비 72.4% 쪼그라들었다.

한국씨티은행은 실적 발표 자료에서 지난해 상반기엔 서울 중구 다동 사옥 매각이라는 일회적 이익이 반영돼 올해 이익이 크게 준 것으로 보이는 것이라고 설명했다. 지난해 실적에 반영된 본점 매각 이익을 제외하면 2분기 총수익은 0.7% 감소에 그친다는 것이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr