지마켓·옥션, ‘구글 안드로이드 스마트TV’ 단독 론칭

[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아가 운영하는 지(G)마켓과 옥션이 오는 19일까지 필립스의 최신형 ‘구글 안드로이드 스마트TV’를 단독 론칭한다. 최대 20만원 할인쿠폰 및 사은품 증정 등 다양한 혜택도 내놨다.

필립스가 출시한 2020년형 구글 안드로이드 스마트 UHDTV PUN8215 시리즈는 쿼드코어 CPU는 물론 8G DDR 메모리, 16G 저장공간 등의 스펙을 채택하고, 차별화된 화질을 위한 HDR10+, 돌비비전 모두를 동시 지원한다. 또한 고품질의 사운드를 위해 돌비의 최상위 버전인 돌비애트모스(ATMOS)가 지원된다. 특히 구글 안드로이드 공식 인증을 통해 유튜브, 넷플릭스는 물론 공식 구글스토어의 다양한 컨텐츠를 쉽게 이용할 수 있고, 구글어시스턴트(인공지능 음성지원), 크롬캐스트도 사용할 수 있다.

단독 론칭을 기념해 행사 전용 할인쿠폰을 제공한다. G마켓과 옥션 전체고객에게 1만원 이상 구매 시 최대 20만원 할인 받을 수 있는 ‘7% 중복할인’ 쿠폰을, 스마일클럽 회원에게는 1만원 이상 구매 시 최대 20만원을 할인 가능한 ‘10% 중복할인’ 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 ID 당 1일 2회씩 다운 가능하다.

대표상품으로, ‘50인치 스마트 구글TV 50PUN8215 안드로이드 4K’(쿠폰 최종혜택가 49만5600원), ‘55인치 스마트 구글TV 55PUN8215 안드로이드 4K’(쿠폰 최종혜택가 59만6400원) 등이 있다. 65인치와 70인치는 각각 최종혜택가 89만8800원, 102만4800원에 구매할 수 있다.

증정 이벤트도 준비했다. 행사 상품 구매고객을 대상으로 필립스 정품 10,000Ah 보조배터리를 무료로 증정한다.

