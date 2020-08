벨라루스 반정부 시위에 20만명 거리로…루카셴코 "대선 재실시 못해"

같은 날 루카셴코 대통령 요청으로 지지자 중심 '맞불 시위' 열려

[아시아경제 정현진 기자] 벨라루스에서 알렉산드르 루카셴코 대통령의 여섯번째 집권에 항의하는 야권 지지자들의 시위가 16일(현지시간)에도 이어졌다. 루카셴코 대통령이 대선 재실시를 거부하고 있는 가운데 지난 9일 치러진 선거가 부정선거라고 주장하는 야권 지지자 20만명 가량이 거리로 뛰쳐나왔다.

AP통신 등에 따르면 이날 오후 벨라루스의 수도인 민스크 시내 북부 승리자 대로에 있는 오벨리스크 앞에 야권 지지자들이 운집했다. 벨라루스에서 반정부 시위는 8일째 지속되고 있다. 야권 지지자들은 루카셴코 대통령이 80% 이상의 득표율로 압승을 거뒀다는 잠정 개표 결과가 알려진 뒤 부정선거와 루카셴코의 집권 연장에 항의해 날마다 대규모 저항 시위를 벌여오고 있다.

시위대는 상징이 된 '흰색-붉은색-흰색'의 깃발과 풍선, 꽃 등을 들고 거리로 나왔고 '루카셴코는 퇴진하라' 등을 외쳤다. AP는 3시간 가량 시위가 이어졌고 시위 첫날과는 달리 시위대를 진압하기 위한 경찰들은 모습을 보이지 않았으며 공식적으로 시위대 규모를 집계 발표치는 없었지만 20만명으로 추정된다고 전했다.

이날 오전 루카셴코 대통령 지지자들도 민스크 시내에 모여 맞불 집회를 열었다. 루카셴코 대통령의 요청으로 진행된 것으로 알려진 맞불 집회는 정부 청사 인근 독립광장에서 진행됐으며 5만명 가량이 모였다고 AP는 전했다.

루카셴코 대통령은 이 집회에 나와 지지자들을 상대로 연설했다. 그는 "북대서양조약기구(NATO)군이 우리 문 앞에서 탱크 바퀴 소리를 내고 있고 리투아니아, 라트비아, 폴란드와 우리 형제국인 우크라이나도 우리에게 새로운 선거를 요구하고 있다"면서 "우리가 그들에게 끌려가면 우리 민족은 멸망하고 말 것"이라고 말했다.

루카셴코 대통령은 또 "선거는 유효하게 치러졌고 80% 이상의 득표율 조작이란 있을 수 없다"면서 "우리가 선거를 다시 치르면 망하고 말 것이다. 외국에서 원하는 것은 바로 이것이다"라고 강조했다.

루카셴코 대통령은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 하고 벨라루스 시위 사태를 논의한 것으로 알려졌다.

