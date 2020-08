'당나귀귀' 오중석, 이정재와 화보 촬영 작업하며 친분인증

[아시아경제 박희은 인턴기자] 오중석 사진작가가 배우 이정재와 화보 촬영을 진행하며 친분을 인증했다.

16일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 사진작가 오중석과, 배우 이정재의 화보 촬영 작업 현장이 공개됐다. 이정재의 화보 촬영을 위해 인천 차이나타운에 도착한 오중석과 직원들은 바쁘게 촬영 준비를 시작했다.

오중석은 평소 이정재와 친하다고 말해왔으나, 출연자들이 믿지 않았다. 이에 오중석은 화보 촬영 현장을 공개해 친분을 증명하고자 했고, 이정재는 흔쾌히 허락했다.

오중석은 화보 촬영 현장에서 만난 이정재에게 "(이정재랑) 친하다고 했는데 거짓말 아니냐는 의혹이 있었다"고 말했다. 그러자 이정재는 어깨동무를 하며 "친하죠"라고 답해 의혹을 불식시켰다.

그러나 이 모습을 보던 장동민은 이를 본 장동민은 "내가 PC방 오는 중학생들이랑 많이 하는 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 이정재가 "우리 (친해진지) 10년 넘었다"고 하자 오중석은 "전현무 씨 우리 친합니다"라고 강조했다.

이정재는 "저는 어떤 보스일 거 같냐"는 오중석의 질문에 "제가 지금까지 작가를 생각하면 직원들에게 친근하고 큰소리치는 거 한번도 못 봤다"면서 "프로그램 몇 번 봤는데 사장님들이 곤욕을 많이 치르시더라"고 애청자임을 증명하기도 했다.

