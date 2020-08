'비밀의숲2' 시작부터 시청률 평균 7.6％…시즌1 최고 시청률 넘겨

[아시아경제 박희은 인턴기자] 16일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 tvN '비밀의 숲 시즌2' 첫 회는 평균 7.6%, 최고 8.9%(전국 가구 기준)를 기록했다. 이로써 지난 시즌 마지막 회 최고 시청률(6.6%)을 뛰어넘었으며, 첫 회 시청률로는 역대 tvN 주말드라마 2위에 안착했다.

이날 방송에서는 황시목(조승우)과 한여진(배두나)이 통영 사고에 대한 진실을 추적했다. 통영에서 발생했던 사고는 단순한 사고인 줄로만 알았지만, 안전불감증 커플의 철없는 행동에서 비롯된 나비효과였던 것. 침묵하지 않는 검사 황시목과 행동하는 경찰 한여진에 의해 사고가 아닌 사건일 수도 있다는 정황이 드러났지만, 전관예우라는 불편한 진실이 이를 하루 만에 덮었다.

출입 통제선이 설치된 통영의 한 해안에서 대학생 두 명이 만취 상태로 익사하는 사고가 발생했다. 그날 밤, 평소 팔로우하던 SNS를 통해 통영 해안에서 출입 통제선을 배경으로 셀카를 남긴 한 커플의 사진을 본 여진은 이 사고에 의문이 생겼다.

사진을 올리고 한 시간이 지난 시점에 올린 사진을 한꺼번에 삭제했다는 점, 그 커플이 그날 밤새 달려서 서울로 올라왔다는 점은 여진 형사의 촉을 발동시켰다. 여진은 본격적인 조사에 들어갔고, 이미 사건을 예의주시하고 있던 시목 또한 움직였다.

사건 현장을 다시 찾은 시목은 사고추정 시간에 해당 커플이 끊어놓고 간 것으로 추정되는 통제선과 그 통제선이 라이터로 끊겼다는 사실까지 파악했다. 끈질긴 추적 끝에 SNS 속 남자 이용호(강신효)를 찾아낸 여진과 장건(최재웅) 형사는 용의점을 찾아 추궁했지만, 그가 선임한 부장판사 출신 변호사 오주선(김학선) 때문에 추가 조사를 하지 못했다.

시목과 여진이 통영사고를 조사하는 와중에도 검찰과 경찰의 대립은 점점 수면 위로 올라오고 있었다. 특히 수사구조혁신단의 단장 최빛(전혜진)은 "양측이 직접 대면해서 수사권을 조정할 것을 청장에게 직접 건의해달라"고 제의해 더욱더 첨예해질 갈등을 예고했다.

tvN '비밀의 숲2'는 시즌1에 이어 이수연 작가가 집필을 맡았으며, 매주 주말 오후 9시께 방영된다.

