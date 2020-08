한미연합훈련 18일 시작.. 전작권 검증보다는 연합방위태세에 집중

1년만에 한미훈련 재개하는 셈

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 한미연합훈련이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 규모가 축소돼 18일부터 시작된다. 이 훈련은 전시작전통제권(전작권) 전환을 위한 검증 대신 연합방위태세 점검에 중점을 두고 진행돼 전작권 조기 전환을 추진하는 정부 계획에도 차질이 빚어질 것이란 전망이 나온다.

합동참보모본부는 이날 국방부 출입기자들에게 보낸 문자 공지를 통해 "한미 동맹은 코로나19 상황 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 이번 연합지휘소 훈련(CCPT)을 18일부터 28일까지 시행하기로 했다"고 밝혔다.

이번 훈련은 당초 16일 개시될 예정이었으나 참가인원 중 코로나19 확진자가 발생하면서 긴급 이틀 연기하기로 합의한 바 있다. 당시 훈련 참가차 대전 자운대에 파견됐던 20대 육군 간부 한 명이 전날 코로나19 확진 판정을 받아 양국 군당국이 긴밀하게 협의해 내린 결정이었다.

합참은 "이번 훈련은 연합방위 태세 유지에 중점을 둘 것"이라며 "전작권 전환 이후 미래연합사 구조를 적용한 예행연습을 일부 병행하게 될 것"이라고 덧붙였다.

앞서 한미 군당국은 11일부터 14일까지 사전연습인 위기관리참모훈련(CMST)을 진행했다. 컴퓨터 시뮬레이션 방식의 연합지휘소 훈련인 본 훈련은 예정대로 시작될 경우 1부 18~22일 방어, 2부 24~28일 반격으로 나뉘어 실시된다.

국지 도발과 대테러 대응 상황 등을 가정한 본훈련에서는 예행연습만 진행되면서 사실상 FOC 검증을 하지 못하는 것이라는 평가가 나온다. 내년 전반기 연합훈련 때에나 기대할 수 있을 전망이다. 한국 군은 당초 이번 연합훈련 때 FOC 검증을 마무리하려고 했으나 미 군당국은 코로나19로 인한 인력운용 제한과 훈련규모 축소 등으로 FOC 검증 진행에 난색을 보인 것으로 전해졌다. 한국 군 대장이 사령관, 미국 군 대장이 부사령을 맡는 미래연합군사령부의 FOC 검증은 전작권 전환을 위한 필수 절차다.

올해 FOC 검증을 마무리하기 어려워지면서 전작권 전환이 정부 계획보다 늦어질 수 있다는 관측이 나온다. 문재인 대통령은 대선 공약으로 임기 내인 2022년까지 전작권 전환을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. FOC 검증 예행연습이 포함된 이번 본 훈련은 전반기에 코로나19 영향으로 취소된 전반기 훈련으로 인해 1년만에 열리게 됐다.

또한 이번 훈련은 코로나19로 한국은 물론 미국 본토와 하와이, 괌 등지에서 증원되는 미군 병력이 크게 줄면서 규모가 대폭 축소된 것으로 알려졌다. 아울러 코로나19 확산 방지를 위해 과거와 달리 야간훈련 대신 주간 위주로 진행된다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr