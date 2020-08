'놀면 뭐하니' 유재석 "제시 컨트롤 NO...컴 온!에는 반응한다"

[아시아경제 강혜수 기자] 15일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서 이효리가 환불원정대와의 만남을 언급했다.

이날 싹쓰리 팀은 마지막 출근에 시원섭섭한 기분을 주고 받았다. 와중에 이효리가 제시-화사-엄정화로 구성된 '환불원정대'와 회동한 일화를 털어놨다.

제시의 거침없는 화법에 놀란 이효리는 유재석과 비에게 "내가 두 사람에게 힘들었을 수 있겠구나란 생각이 들어서 이틀동안 반성했다"며 "제시가 날 돌아보게 하는 스승이구나"라고 말했다.

비는 "가르침을 받았구나"라며 "누나가 나한테 보통 문자를 잘 안보내는데 밤에 나한테 '너무 고마웠다'고 보냈더라"고 밝혀 이효리를 부끄럽게 만들었다.

또 이효리는 "제시를 컨트롤 할 수 있는 사람은 오빠 뿐이라던데"고 유재석에게 조언을 구했다. 그러자 유재석은 "그걸 컨트롤이라고 생각하면 안된다. 컨트롤 할 수도 없고 해서도 안된다"고 말했다.

이어 "컴 온! 헤이 제시! 이런 거 한 번씩 해줘라"고 덧붙여 비를 폭소케 했다. 유재석은 "제시는 컴온에는 반응한다"며 명쾌한 답을 내놨다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr