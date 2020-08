한국석유공사, “석유비축시설 운영 안전 이상무!”

울산에너지산학관 초청해 동해가스전 육상설비·울산 비축시설 노하우 소통

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사가 지난 14일 울산 에너지 산학관 인사들을 공사 산업현장에 초청해 현장을 둘러보고 소통하는 시간을 가졌다.

울산시 에너지산업과·일자리경제국, 울산대 산업대학원, ㈜고려아연, ㈜한주 등 지역 에너지 산학관 관계자 7명은 이날 울주군 온산읍에 있는 석유공사 동해가스전 육상시설과 울산 비축기지 등을 방문했다.

이들은 산유국의 꿈을 실현하는 석유공사의 동해가스전 생산 운영 현장과 석유 비축기지, 건설 현장을 둘러보고 최근 역대급 폭우에도 거뜬하게 운영된 현장 안전에 대한 이야기꽃도 피웠다.

이날 현장을 찾은 김형근 울산시 일자리경제국 사회일자리에너지정책 특별보좌관은 “석유공사의 자원안보 확립 노력과 안전 운영 노하우를 직접 느끼는 뜻깊은 시간이었다”고 말했다.

그는 또 “울산시가 추진하고 있는 친환경에너지 융합 클러스터 조성에 석유공사가 크게 기여해 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

석유공사는 산업현장의 철저한 안전점검과 훈련 등 안전문화 정착을 통해 석유 비축기지별 무재해 목표를 달성해가고 있으며, 이런 안전 운영 경험을 산학관과 지속적으로 공유한다는 계획이다.

