고부가가치 서비스수출 전략 제시…수출 체질 개선

정부, 비상경제 중대본회의 발표

콘텐츠, 의료·헬스케어 등 집중지원

3분기에 지원요건 완화 제도 수립

[아시아경제 문채석 기자]정부가 부가가치가 높은 서비스 수출 맞춤 지원 전략을 발표했다. 6대 K-서비스 산업을 뽑아 오는 2023년까지 4조6000억원을 투입한다.

지난 13일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 비상경제 중앙대책본부(경제 중대본) 회의에서 이런 내용의 'K서비스 해외 진출 활성화 방안' 등을 발표했다.

우선 제조업 중심의 수출 지원 기준을 서비스기업에 맞게 바꾸고 2023년까지 4조6000억원의 자금을 공급한다.

이를 통해 세계 16위 수준인 서비스 수출을 2025년까지 10위 이내로 끌어올린다.

구체적으로 ▲콘텐츠 ▲의료·헬스케어 ▲에듀테크 ▲디지털 서비스 ▲핀테크(금융+기술) ▲엔지니어링을 '유망 6대 K서비스'로 선정한다.

정부는 3분기에 '서비스 기업 맞춤형 연구개발(R&D) 제도'를 수립해 매출액 등 지원 요건을 완화한다.

서비스 업종 대상 매출액 기준과 선정 기준을 완화하고 연구비와 인건비 사용 범위를 제조업보다 늘리는 내용이다.

트랙 레코드(운영 실적)가 없는 스타트업의 수출 좌절 사례를 줄이기 위해 전방위 지원을 한다.

이는 기술력을 갖추고도 해외 무대에서 성과를 내지 못하는 구조적인 악순환을 끊고 혁신의 불씨를 살리겠다는 의미다.

이와 관련해 K-서비스 스타트업과 벤처기업 맞춤형 성장 지원과 비대면 서비스 및 핵심기술에 대한 글로벌 표준화 작업을 한다.

바이오·헬스, 로봇, 드론, 자동차, 구독경제 분야에서 서비스와 주력 제조상품을 결합한 프로젝트나 사업모델을 발굴해 R&D와 수출을 지원한다. 한류와 K-방역을 연계해 K-서비스의 마케팅을 강화한다.

지난달 마련한 '포스트 코로나 신 통상전략(K-통상전략)'에서 언급한 공적개발원조(ODA) 패키지 전략, 상대국 수요에 맞는 K-자유무역협정(FTA) 등의 활용 방안도 강화한다.

하드웨어와 서비스를 연계해 사업을 기획하기 위해 '민관 합동 ODA 사업 기획협의회'를 새로 만든다.

FTA 등 기존 통상 체계를 통해 제조업만큼 서비스에서도 시너지를 낸다.

중국·러시아와 서비스·투자 협상을 해 FTA 네트워크 확대한다. 신남방, 신북방 등 유망 시장에서 중점 서비스 분야에 대해 전략적·호혜적 협력 프로젝트 발굴한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr